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Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları paylaştı!

Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları paylaştı!
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Başarılı sunucu Ece Erken, dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yapmaya başladı. İki haftadır, hoca eşliğinde yoğun bir şekilde bu spora yönelen Ece Erken, bu anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Erken'i takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. 

''Nasıl iyi geldi anlatamam''

Asılı olduğu iple akrobatik hareketler yapan Ece Erken, spor salonunda çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erken'in paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ece Erken paylaşımının altına, " 2. haftam ve hocalarımla çooook eğlenerek çalışıyoruz. Beni çok yoruyorlar, daha iyi olayım diye, daha sağlıklı olayım diye... Bu sene pek dikkat etmemiştim kendime. Nasıl iyi geldi anlatamam. Bugün BungeeGYM yaptık. Bakın nasıl çalışıyorum, eleştirecek şey bulamayın diye" ifadelerini kullandı.

Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları paylaştı!

BungeeGYM NEDİR?

Macera severlerin popüler tercihi bungee jumping, kaslarını güçlendirmek isteyenlere yepyeni bir antrenman şekliyle ilham veriyor: BungeeGYM

Tayland'da başlayan bu antrenman, hem kasların tonlanması için dayanıklılık egzersizini kullanıyor ve hem de eğlenmenize yardımcı oluyor. Antrenmana ait videolar, tavandan bağlı elastik iplerle asılı duran insanları gösteriyor. Daha sonra insanlar dans etmeye, aerobik yapmaya, yere düşmeye, havada uçmaya ve duvardan sekmeye çalışıyorlar. Ve tüm bunları yaparken de elbette oldukça iyi vakit geçiriyorlar.

Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları paylaştı!

 

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