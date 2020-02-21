Çiriş otunun faydaları neler saç dökülmesini önlüyor!

Görünümüyle pırasayı andıran çiriş otunun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yetişen çiriş otu, kirkiş otu, dağ pırasası, sarızambak gibi isimlerle de anılmaktadır. Çiriş otu, idrar yolu enfeksiyonlarından, egzamaya; hemoroitten, saç dökülmelerine pek çok problemin giderilmesinde büyük rol oynuyor. İşte çiriş otunun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Çiriş otunun faydaları

- C vitamininden zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

- Çiriş otu saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

- İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcıdır.

- Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynar.

- Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar. Egzamanın sebep olduğu kaşıntıları dindirir.

- İçindeki vitaminler sayesinde, saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.

- Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

- Vajinal akıntının azalmasına ve sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur.

- Emziren kadınlarda süt miktarının artmasına yardımcı olur.

- Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılır.