Gelin pastası nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Gelin pastası sütle ıslanmış yumuşacık keki, üzerinde enfes kremasıyla sizi mest edecek. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle tadını çıkaracağınız bu nefis pastayı kolayca hazırlayabileceksiniz. Peki gelin pastası nasıl yapılır? Gereken malzemeler neler? İşte nefis gelin pastası tarifi!

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Islatmak için:

1,5 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket krem şanti

Üzeri için:

3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi

50 gram fındık içi

Yapılışı:

Kekini hazırlamak için; derin bir kaba yumurtaları kırın ve üstüne toz şekeri ilave edin. Köpük kıvamına gelene dek, bir mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırpın. Ardından bu karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilini de ilave edip, mikserle 3 dakika daha çırpın. Hazırladığınız kek karışımını sadece dibini yağladığınız kare, ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın. Pişme sırasında ara ara kontrol etmeyi unutmayın.

Kekiniz piştikten sonra fırından çıkartın ve tamamen soğuması için bir kenara kaldırın. Kek tamamen soğuduktan sonra üstüne sütü dökün ve sütün hepsini çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bir kenarda bekletin.

Muhallebisi için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın. Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayıp, boza gibi yoğun bir kıvam aldığında altını kapatın.

Muhallebi biraz ılıklaştıktan sonra içersine toz krem şantiyi katın ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın. Sütü içerisine tamamen çekmiş olan kekinizin üstüne muhallebiyi güzelce yayın ve üstünü streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün üstünü bolca hindistan ceviziyle kaplayın. Dilimleyin ve kırık fındıkla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!