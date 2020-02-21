search menu
search
close

Gelin pastası nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Çayın yanında tüketmekten vazgeçemeyeceğiniz tatlılardan olacak gelin pastası tarifini paylaştık. İşte muhteşem tadıyla gelin pastası tarifi!

Gelin pastası nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
-A A+

Gelin pastası sütle ıslanmış yumuşacık keki, üzerinde enfes kremasıyla sizi mest edecek. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle tadını çıkaracağınız bu nefis pastayı kolayca hazırlayabileceksiniz. Peki gelin pastası nasıl yapılır? Gereken malzemeler neler? İşte nefis gelin pastası tarifi!

Malzemeler:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Islatmak için:

1,5 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2,5 yemek kaşığı nişasta
1 paket krem şanti

Üzeri için:

3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi
50 gram fındık içi

Yapılışı:

Kekini hazırlamak için; derin bir kaba yumurtaları kırın ve üstüne toz şekeri ilave edin. Köpük kıvamına gelene dek, bir mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırpın. Ardından bu karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilini de ilave edip, mikserle 3 dakika daha çırpın. Hazırladığınız kek karışımını sadece dibini yağladığınız kare, ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın. Pişme sırasında ara ara kontrol etmeyi unutmayın.

Kekiniz piştikten sonra fırından çıkartın ve tamamen soğuması için bir kenara kaldırın. Kek tamamen soğuduktan sonra üstüne sütü dökün ve sütün hepsini çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bir kenarda bekletin.

Muhallebisi için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın. Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayıp, boza gibi yoğun bir kıvam aldığında altını kapatın.

Muhallebi biraz ılıklaştıktan sonra içersine toz krem şantiyi katın ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın. Sütü içerisine tamamen çekmiş olan kekinizin üstüne muhallebiyi güzelce yayın ve üstünü streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün üstünü bolca hindistan ceviziyle kaplayın. Dilimleyin ve kırık fındıkla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sahte Instagram hesapları ifşa oldu! Sahte Instagram hesapları ifşa oldu!
Ünlüler
Göz şekline uygun makyaj tüyoları! Göz şekline uygun makyaj tüyoları!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Önceki Haberler
Böylesini hiç yemediniz: Bulgurlu nohut köftesi
Böylesini hiç yemediniz: Bulgurlu nohut köftesi
İştahsızlık bu ölümcül hastalığın en sinsi belirtisi!
İştahsızlık bu ölümcül hastalığın en sinsi belirtisi!
Zemheri'nin Elvan'ı Instagram pozlarıyla büyüledi!
Zemheri'nin Elvan'ı Instagram pozlarıyla büyüledi!
Genital bölgede ağrı ve yanma bu hastalığın belirtisi!
Genital bölgede ağrı ve yanma bu hastalığın belirtisi!
Mahkeme kararını verdi! Hadise çıldırdı!
Mahkeme kararını verdi! Hadise çıldırdı!
Adını hiç duymadığınız bu otun öyle bir faydası var ki!
Adını hiç duymadığınız bu otun öyle bir faydası var ki!
Takipçisinden ilginç soru: Gögüs bölgenizdeki...
Takipçisinden ilginç soru: Gögüs bölgenizdeki...
Ünlü sunucu Ece Erken son paylaşımı ile hayranlarını mest etti!
Ünlü sunucu Ece Erken son paylaşımı ile hayranlarını mest etti!
Yorumlar