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Bulgurlu nohut köftesi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Lezzetine doyum olmayan bu enfes bulgurlu nohut köftesi tarifine bayılacaksınız. İşte leziz mi leziz bulgurlu nohut köftesi tarifi!

Bulgurlu nohut köftesi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Aynı tarifleri yapmaktan sıkıldıysanız bulgurlu nohut köftesi tarifi imdadınıza yetişecek. Lezzetli ve doyurucu yemek arayanlar bu tarife bayılacak. Et yemeyenler için de harika bir tarif olan bulgurlu nohut köftesi oldukça ekonomik bir lezzet. Sizi daha fazla bekletmeden bu eşsiz lezzeti paylaşalım. İşte bulgurlu nohut köftesi tarifi...

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı ince bulgur
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı un
1 diş sarımsak

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Nohutu, yumurta, zeytinyağı, sarımsak ve baharatları rondodan geçirin. Bulguru 1,5 su bardağı sıcak su ile ıslatarak şişene kadar üzeri kapalı bir şekilde bekletin. Ardından rondodan geçirdiğiniz malzemeleri şişen ince bulgurun üzerine ilave edin, tuz ekleyin, ununu da azar azar ilave edin ve güzelce yoğurun. Hazırladığınız harçtan orta boy köfte büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin. Ardından buzdolabında 25 dakika kadar dinlendirin. Yağı kızdırın ve dinlenen köfteleri arkalı önlü bir şekilde kızgın yağda pişirin. Ardından soslarla sıcak sıcak servis edebilirsiniz, afiyetler olsun. Afiyet olsun...

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