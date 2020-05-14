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İstifasını veren Buket Aydın kimdir ekranlara geri mi dönüyor bomba iddia!

Demirören Medya Grubu ile 'aniden' yollarını ayıran Buket Aydın ekrana geri mi dönüyor. İşte Aydın için dikkat çeken iddia.

İstifasını veren Buket Aydın kimdir ekranlara geri mi dönüyor bomba iddia!
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Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın geçtiğimiz hafta Demirören Medya Grubu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Aydın, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" ifadelerini kullanarak ekranlara veda etmişti. Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede de Twitter hesabından deneyimli sunucu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dede'nin bu paylaşımının ardından Aydın, yeniden ekranlara mı dönüyor sorusu ise gündeme geldi. 

''Aydın'ın izleyicilerini fazla bekletmeyeceğini sanıyorum''

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede de Twitter hesabından deneyimli sunucu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dede, Aydın’ın yeni yayın döneminde bomba gibi bir projede yer alacağını dile getirerek, “Senelerdir yaptığı her işin hakkını veren Buket Aydın‘ın izleyicilerini fazla bekletmeyeceğini sanıyorum .. Yeni yayın döneminde, bomba gibi bir projede izleyeceğiz.. Merakla bekliyoruz..” ifadelerini kullandı.

Peki Buket Aydın kimdir? 

Sunucu Buket Aydın Buket Aydın 1 Ocak 1985'de Bursa'da dünyaya geldi.Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk’ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV’ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV’de hafta içi 23.00’da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır.Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal’la evlenmiştir.

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