Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan iddialar hakkında Alışık, asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişti. Ünlü oyuncudan yeni bir açıklama daha geldi. Kerem Alışık, Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..." diyerek son noktayı koydu.

Fotoğraftaki detay iddiaları güçlendirmişti

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen Jüpiter isimli köpeği gezdirirken görüntülendi. Bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi.

''İyi anlaşan iki arkadaşız''

Kerem Alışık, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor... Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle... Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..."