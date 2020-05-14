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Çağla Şikel yasak olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkarttı sözleri şaşırttı!

2 gün önce 20 yaş altı çocuklara koyulan sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak çocuklarını sokağa çıkaran Çağla, sözleriyle şaşırttı.

Çağla Şikel yasak olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkarttı sözleri şaşırttı!
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Şimdilerde FOX TV'de program yapan manken ve sunucu Çağla Şıkel, 20 yaş altı çocuklara koyulan sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak çocuklarını sokağa çıkarınca objektiflerden de kaçamadı.10 yaşındaki ve 8 yaşındaki oğullarıyla bir çiçekçide görüntülenen mankenin savunması ise bir hayli şaşırtıcıydı. Şikel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.

Oğlunu gizlemeye çalıştı 

Koronavirüs salgınından dolayı 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan manken, çocukları Uzay ve Kuzey'i alarak dışarı çıktı. Büyük oğlu Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğlu Uzay ile çiçek satın aldı. Gazetecileri görünce şoka uğrayan eski mankenin savunması ise bir hayli şaşırtısıydı. Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.

Çağla Şikel yasak olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkarttı sözleri şaşırttı!

''Anneannelerini görmek için çıktılar'' 

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarı çıkarmasını soran muhabirlere yanıt veren manken, "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" demesi de şaşırttı. Pazar gününe denk gelen ve sokağa çıkma yasağı olan 10 Mayıs'ta kutlanan 'Anneler Günü'nü sadece uzaktan kutladığını belirten Şıkel, "Tabii ki yasak olduğu için uzaktan kutladık, şimdi de çiçek götüreceğiz. Ancak çocuklar yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler" dedi.

Çağla Şikel yasak olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkarttı sözleri şaşırttı!

Kaynak: Snob magazin 

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