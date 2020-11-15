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Ömür Gedik'in cinsel organı görünen Nusret Gökçe için yaptığı yorum olay oldu!

Nusret Gökçe'nin cinsel organının gözüktüğü video ile ilgili yorum yapan Ömür Gedik "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" ifadelerini kullandı

Ömür Gedik'in cinsel organı görünen Nusret Gökçe için yaptığı yorum olay oldu!
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Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yayınlanan Mücbir Sebepler programına katılan Ömür Gedik, Nusret Gökçe için yaptığı yorumla ağızları açıkta bıraktı. 

"Bu eti diğerlerine tercih ederim"

Hayvan hakları savunucusu olan ve Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarına hep tepki gösteren Ömür Gedik, bu sefer Gökçe'nin cinsel organının görünmesiyle ilgili yorum yaptı. Mücbir Sebepler'in canlı yayınını izleyen Gedik, sunucuların "O eti göstermeseydin keşke" demesinin ardından "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" diye yazdı. Gedik'in yorumu ise programı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Yatağa atlarken cinsel organı göründü

Salt bea hareketiyle ünlenen ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde otelinde bir gününü gösteren video yayınladı. Köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe'nin cinsel organı göründü.

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