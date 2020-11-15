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Limon reçeli nasıl yapılır kokusuyla mest eder!

Limon reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Hem kokusuyla hem de tadıyla kahvaltı sofralarınıza renk katacak bu lezzete bayılacaksınız!

Limon reçeli nasıl yapılır kokusuyla mest eder!
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Haftasonu kahvaltılarınızı şenlendirecek enfes bir tarifle karşınızdayız. Her şeyin reçeli oluyor. Peki limonun reçelini denediniz mi? Hem kokusuyla hem de tadıyla sizi mest edecek bu tarife bayılacaksınız. Kokusu tüm evinizi saracak bu enfes lezzet kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki limon reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda limon reçeli. Şimdiden afiyet olsun. 

Malzemeler:

4 adet limon, 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Limonları güzelce yıkayıp sebze soyacağı ile beyaz kısımları limonun üzerinde kalacak şekilde kabuklarını soyun. Limonların üzerinde kalan beyaz kabukları soyarak, limonları portakal gibi dilimlere ayırın. Limon dilimlerini üçe ya da dörde bölecek şekilde doğrayın. Doğradığınız limonların üzerine şekeri ilave ederek bir kenarda bekletin. Şeker ilave ettiğiniz limonların sulanmasını beklerken, soyduğunuz kabukları bir kaba alarak üzerine kaynar su ilave edip 5 dakika bekletin ve suyunu süzün. Bu işlemi üç kez yapın. Sulanan limon-şeker karışımının üzerine suyu ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra doğradığınız kabukları ilave edin. Ocağın ısısını düşürün, ara ara karıştırarak 40 dakika pişirin.
40 dakika sonunda küçük bir kaba az miktarda reçelden koyarak 2-3 dakika buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkardığınızda kıvamı yeterince koyulaşmamış olursa 5-10 dakika daha kaynatın. Reçelinizi cam kavanoza doldurarak afiyetle tüketin.

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