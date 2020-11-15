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Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır sarımsak en etkili yöntemlerden!

Her 2 kişiden birinde görülen tırnak yeme alışkanlığının tedavisiyle ilgili tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır sarımsak en etkili yöntemlerden!
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Tırnak yeme alışkanlığı genellikle kişilerin stres, kaygı ve hayal kırıklığı gibi ruhsal problemlerin ardından yaşandığı bir durumdur. Bu problem toplumda  2 kişiden birinde görülmektedir. İlerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek bu davranıştan kurtulmanın doğal yolları da bulunuyor. Elmaelma.com olarak tırnak yeme alışkanlığınızdan kurtaracak en etkili doğal yöntemleri sizler için araştırdık. Peki tırnak yeme alışkanlığı nasıl engellenir? İşte en etkili doğal yöntemler! 

Neem yağı

Neem yağının antiseptik bir özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde tırnağı enfeksiyonlardan arındırmaktadır. Ped pamuğa 5 damla dökün pamuğu tırnağınıza masaj yaparak sürün. Yağ kuruduktan sonra bu uygulamayı tekrar uygulayabilirsiniz.

Sarımsak

Bu alışkanlıktan kurtulmanın en etkili yöntemlerinden biri sarımsaktır. Sarımsakta oldukça iyi bir antiseptiktir. Çiğ sarımsağı ikiye bölerek tırnağınızın uçlarına masaj yaparak sürünüz. 

Acı kabak

Tırnak yeme alışkanlığını bitiren en etkili doğal yöntemlerden bir tanesi de kabaktır. Yapmanız gereken tek şey acı kabağı üç parçaya bölüp blendrdan geçirmek ve tırnaklarınızı püre haline gelmiş kabakla yıkamaktır. Bu doğal yöntemler sayesinde tırnak yeme alışkanlığınızı bırakacaksınız. 

 

 

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