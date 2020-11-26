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Hollywood bakımı nasıl yapılır fayfadaları neler cildinizi yenileyin!

Cildinizin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayacak Hollywood bakımına dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Hollywood bakımı nasıl yapılır fayfadaları neler cildinizi yenileyin!
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"Tüm dünyayı saran Covid- 19 ile birlikte bir süredir cerrahi maske kullanmakla beraber kış aylarının sert rüzgarı cildimizi yıpratmaya başladı. Soğuk havayla birlikte cildin kuruduğunu ve cerrahi maskelerle birlikte birçok cilt probleminin ortaya çıktığını dile getiren uzmanlar cilt bakım temizliğine daha da dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Bu kapsamda bir saat içinde cilt bakımını yapan ve dünyaca ünlü yıldızların tercih ettiği Hollywood Bakımı ile ölü derilere veda etmenin vakti geldi."

Cildin sağlıklı ve güzel görünmesi için öncelikle temizliğe ve nemlendirmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Kadın veya erkek fark etmeden her cilt tipine göre değişiklik gösteren ve cildin ihtiyacına uygun bir şekilde uygulanması gereken Hollywood bakımı ise son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Cildinizin tüm ihtiyaçlarını kombine bir şekilde gerçekleştiren medikal bakım işlemi sağlayan Hollywood bakımının özellikle soğuk havaların etkisi ve kullandığımız maskelerden dolayı ortaya çıkan cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiğini dile getiren Uzman Estetisyen Nimet Aycan ‘’Özellikle mevsim geçişlerinde cilt bariyerimiz fazlasıyla etkileniyor buna ek olarak kullandığımız maskeler özellikle hassas ciltlerde kızarmalara, sivilcelenmelere neden olabiliyor. Bunların yanı sıra cilt bakımına önem veren bireyler Hollywood Bakımı ile cilt ihtiyacının hepsini tek seferde karşılıyor. Tüm kadınlar lekesiz, pürüzsüz, nemli bir cilde sahip olmak istiyor. Bunun için öncelikle cilt temizliğine önem verilmesi gerekiyor’’ ifadelerinde bulundu.

Pürüzsüz Bir Cilde Sahip Olmak Mümkün

Cildi temiz tutmak ve derinlemesine temizlemek, pürüzsüz bir cildin kaçınılmaz yolu olarak biliniyor. Sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmak için belli rutinlerin düzenli bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten Aycan ‘’ Her cilt tipi için uygulanan bu bakıma başlamadan önce ciltteki ölü derinin derinlemesine temizlenmesi gerekiyor. Bu sırada vakum sistemiyle temizlik uygulaması yapılıyor. Ardından tek seansta uygulanan birçok teknik ile tüm cilt bakımınız yapılıyor. Özellikle lekeli ciltlerde iyi sonuçlar alıyoruz. Kan dolaşımı hızlandırarak ince çizgileri açıyoruz ve çok etkili sonuçlar alıyoruz. Bu bakımlar yapılırken cilt yapısı bozulmamalı, bu yüzden kişilerin gidecekleri merkezlerde uzman kişiler tarafından uygulama yaptırmalarını tavsiye ediyorum’’ dedi.

Faydaları Saymakla Bitmiyor

Hollywood Bakımı, birçok cilt problemlerine çare olurken faydaları da saymakla bitmiyor. Bu bakımın acısız, ağrısız ve birçok probleme çözüm yolu olduğunu dile getiren Aycan ‘’ Hollywood bakımı cildi yağdan, siyah noktalardan arınmasını sağlar. Cildin alt katmanlarına verilen serumlar ile akne-sivilce bakımını, tıkalı gözenek bakımını yaparken ciltteki ince çizgilere ve kırışıklıklara da etki eder. Böylelikle ciltteki renk tonu da eşitlenerek cildin, kaybettiği nem ve esneklik geri kazandırılarak canlı, pürüzsüz bir görünüme sahip olunur. Kadın erkek fark etmeden her kişiye uygulanabiliyor ve gözle görülür sonuçlar elde ediyoruz’’ dedi.

 

Kaynak: Mahmure 

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