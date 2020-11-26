Kahvaltı pankeki nasıl yapılır enfes bir tat!

Kahvaltı sofralarından kalkmak istemeyeceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Knedinizi şımartmak istediğiniz bir gündeyseniz koskocaman bir kahvaltı pankeki tarifine ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

MALZEMELER:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı karabuğday unu(dilediğiniz çeşit un)

1 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı süt

1/4 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı portakal suyu(ya da limon)

1 avuç portakal kabuğu rendesi(ya da limon) - opsiyonel

HAZIRLANIŞI:

Karbonat ve portakal/limon suyu haricindeki malzemeleri bir kap içinde çatal yardımıyla karıştırıyoruz.Daha sonra karbonatı ilave edip portakal/limon suyunu ilave ediyoruz ve bu aşama pankekimizin dokusu, kabarması için önemli.

Tüm malzemeler homojen kek hamuru kıvamı haline geldiğinde ısıtıp peçete ile yağladığımız tavaya döküyoruz ve çift taraflı olarak pişiriyoruz.

Hazır olan pankekimizi tabağımıza dikkatlice yerleştirdikten sonra sıra en keyifli kısımda!Dilediğiniz meyve, yağlı tohumlarla süsleyebilirsiniz. Ben muz, nar, ev yapımı frambuaz reçeli, fındık, Hindistan cevizi cipsi ve tahin-pekmez tercih ettim.