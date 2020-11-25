Avokado saç maskesi nasıl yapılır mucizevi etki yaratıyor!

Saçlarınızın parlak ve sağlıklı olmasını istemez misiniz? Bunun için dışarıda harcama yapmanıza gerek yok. Saç bakımınızı evde kendinizde yapabilirsiniz. Üstelik düzenli olarak uyguladığınızda adeta bir mucizeye şahit olacaksınız. Avakado maskesi ile saçlarınıza kaybettiği nemi geri kazandırabilirsiniz. Peki avokado saç maskesi faydaları neler? Avakado saç maskesi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

Saçlara parlaklık kazandırır

Cilt sağlığına oldukça iyi gelen avokado saç sağlığı içinde pek çok fayda sağlamaktadır. Özellikle saçlara kaybettiği nemi geri kazandırdığı bilinmektedir. Ve aynı zamanda saçların parlamasını sağlamaktadır. Saça yumuşatma özelliği katan avokado aynı zamanda kabarmayı da önler. Peki avokado maskesi nasıl hazırlanır? İşte evde avokado maskesi hazırlamanın tarifi!

Parıldayan saçlar için avokado maskesi!

Malzemeler:

2 yemek kaşığı shea yağı, 2 yemek kaşığı avokado yağı, Birkaç damla uçucu yağ

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede güzelce karıştırın. Karışımı, saç derinize ve saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. 2 saat kadar bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayın.