Altın maskenin cilde faydaları neler canlı bir cilt görünümü için...

Altın maskesini hiç duymuş muydunuz? Ciltteki kırışıklıkların, sivilcelerin ve cilt lekelerinin yok edilmesini sağlayan bu mucizevi maske cilt kusurlarını gidermede mucizevi bir etki yaratıyor. Piyasada bulunan bu maske biraz pahalı! Bunun nedeni de altın tozundan yapılıyor olmasından kaynaklı. Dışarıdan almak yerine bu maskeyi evde yapmaya ne dersiniz? Hem daha ekonomik olacak hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Peki son zamanların gözde cilt bakım yöntemi altın maskesinin cilde faydaları neler? Evde altın maskesi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Cilde faydaları neler?

Altın maskesinin cilde pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalarından en önemlisi gergin bir cilde sahip olmanızı sağlamasıdır. Bunun yanı sıra ince kırışıklıklara ve çizgilere de iyi geldiği biliniyor. İçeriğinde bulundurduğu altın tozu ciltteki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Bu da cildin canlı bir görünüm kazanmasını sağlar. Cilt renginin açılmasına yardımcı olan altın tozu, cilt lekelerine sebep olan ölü hücrelerinde ciltten atılmasına yardımcı olur.

Altın maskesi evde nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 Yemek kaşığı Altın tozu, su

Yapılışı:

Altı maske yapmak için gerekli olan altın tozu kaliteli kozmetik mağazalarında yada aktarlarda bulunmaktadır. Bir cam kase içerisine 1 yemek kaşığı altın tozu konarak üzerine su ilave edilir. Su göz kararı dökülür ama macun kıvamını yakalamak için azar azar dökülmesi gerekmektedir. Macun kıvamını mutlaka yakalamanız gerekmektedir. Macun kıvamına gelen maskeyi cildinize uygulayın. Hepsi bu kadar çıkarıtken dikkatli olmakta fayda var. İşlemi sonlandırmak için yüzünüzü ılık su ile yıkayınız ve nemlendirici sürünüz.