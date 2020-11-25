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Doğru diş fırçası nasıl olmalıdır boyutunu es geçmeyin!

 Sağlıklı ve güzel bir gülüşün sırrı doğru diş fırçası ve diş macununda saklı! Peki doğru diş fırçası nasıl seçilir? İşte yanıtı...

Doğru diş fırçası nasıl olmalıdır boyutunu es geçmeyin!
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Sağlıklı ve beyaz gülüşler için sadece dişleri düzenli olarak fırçalamak yetmez. Bunun için Diş ve ağız için bakımınızı dikkatli bir şekilde yapmak oldukça önemlidir. Diş eti ve diş bakımını yaparken kullandığınız diş fırçasına ve diş macununa dikkat etmeniz gerekiyor. Diş minesine zarar vermeyen diş macunu ve diş fırçası seçmenin püf noktalarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz! Diş nasıl fırçalanır? Günde kaç kere diş fırçalanmalı? Diş fırçası nasıl seçilir? Diş macunu alırken hangi özelliklere bakmak gerekiyor? İşte diş fırçası ve diş macunu seçerken dikkat etmeniz gereken maddeler!

Diş nasıl fırçalanır?

Ağız içi sağlığınız beslenme kadar oldukça önemlidir. Bunun için diş fırçalama işlemini es geçmeyin. Bu konuda en çok sorulan diş nasıl fırçalanır sorusuna yanıt aradık. Dişlerinizi fırçalarken yaklaşık 45 dakikalık açı ile tuttuktan sonra diş etlerinizden itibaren aşağı yukarı dişlerinizi fırçalayın. Diş içlerini de aynı şekilde fırçalamayı unutmayın! 

Diş fırçası nasıl seçilir?

Genellikle diş fırçası seçerken diş fırçası kıllarının daha sert olması daha iyi fırçalayacağı düşüncesi yaygın olarak biliniyor ancak bunun tam tersi ne sert ne de çok yumuşak kıllı diş fırçaları dişleri iyi temizlediği anlamını taşımıyor. Bilinenin aksine diş minesine zarar vermektedir. 

Diş fırçası alacağınızda göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer özellik de diş fırçasının boyutudur. Ağız büyüklüğünüze göre rahat hareket ettirebileceğiniz bir diş fırçası boyutu tercih etmenizde fayda var.

Diş macunu alırken bunlara dikkat!

Öncelikli olarak dişinizin neye ihtiyacı olduğunu bilmeniz gerekiyor bunun için ilk olarak uzmanınızla görüşmekte fayda var. Diş macunu alırken içerisinde dişleri aşırdırıcı madde bulunmayan özelliklerin barındırmamasına özen gösterin. 

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