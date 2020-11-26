search menu
search
close

Bencil insanlarla nasıl baş edilir her zaman kendiniz olun!

encillik, karşısındaki insanın düşüncelerini ve ihtiyaçlarını önemsemeden sadece kendi ihtiyaçlarını ve düşüncelerini önemsemektir.

Bencil insanlarla nasıl baş edilir her zaman kendiniz olun!
-A A+

Bencillik, karşısındaki insanın düşüncelerini ve ihtiyaçlarını önemsemeden sadece kendi ihtiyaçlarını ve düşüncelerini önemsemektir. Bencillikle kendini düşünme karıştırılmamalıdır. Kendini düşünme davranışı sağlıklı bir davranıştır fakat  kendi düşünme , başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelerek gerçekleştiriliyorsa bencilliktir.

BENCİLLİĞİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Bencillik çocukluk çağımızda öğrenilmiş bir davranış olabilir. Çocuklar izleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Çocukken rol model aldığımız kişiden bencillik davranışı öğrenilir. Bu nedenle çocukluk çağı anılarımız çok büyük önem taşımaktadır. Bilişsel psikolojiye göre ise ; ben şemalarından kaynaklanabilir. Kişinin kendisini nasıl tanımladığı ve nasıl gördüğüyle ilgilidir.

BENCİL İNSANLARLA NASIL BAŞ EDİLİR ?          

Bencil insanlar kendi ihtiyaçlarını karşısındaki kişinin ihtiyaçlarından önemli görürler. İşbirliği gereken konularda uyum sağlamakta zorlanırlar ve eleştiri kabul etmekte zorlanırlar. Peki bencil insanlarla nasıl baş edebiliriz?  Baş etmek için öncelikle kendimizi çok iyi tanımamız gerekir. Kendi düşüncelerimizi , şemalarımızı tanımalıyız ki baş edebilelim .Bencil insanlarla  baş etmek için onlarla aramıza sınırlar koyabiliriz. Bu sınırları koymakta zorlanıyorsanız kendi şemalarımıza bakmanın tam zamanıdır. Bazı insanlar “fedakarlık, alttan alma “ şemalarına sahiptir. Bu şemalarımız “ Niçin var? veya “Bu şemalarımı nasıl değiştirebilirim?” sorularını kendimize sorarsak bencil insanlarla baş edebilmek için daha fazla güçlenmiş oluruz.

  Bencil insanlar kendi düşünceleri ve istekleri olmadığı zaman sizi suçlayabilir ve öfke patlamaları yaşayabilirler. Böyle durumlarda kendi fikirlerinizi açıklamaktan çekinmemelisiniz. Eğer sürekli alttan alarak , kendinizi açıklamazsanız karşınızdaki kişi yaptığının doğru olduğunu düşüneceği için bu davranışını devam ettirecektir.Bencil insanlar istedikleri olmadığı zaman sizin üzerinize gelebilir. Provokasyon uygulayan bencil insanlarla baş edebilmek için onun kullandığı dili kullanmamalısınız. Her zaman kendiniz olmalı  ve provokasyonundan rahatsız olduğunuz kişiden uzaklaşabilirsiniz.Bencil insanlar muhabbet ederken sizi dinlemediklerini fark edebilirsiniz. Sadece kendi açtığı konuları devam ettirmek isterler. Bu durumda daha genel konular açarak sohbetin yönünü değiştirebilirsiniz.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler! Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Fitness
Bomba iddia! Tuba, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor! Bomba iddia! Tuba, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kızı, son halini paylaştı! Sevenlerine müjdeli haberi var!
Kızı, son halini paylaştı! Sevenlerine müjdeli haberi var!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Güzelliğiyle büyüleyen Jlo'dan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Güzelliğiyle büyüleyen Jlo'dan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
Önceki Haberler
Sağlık durumu hakkında sevindiren haber gelmişti!Eşi bir bir yalanladı
Sağlık durumu hakkında sevindiren haber gelmişti!Eşi bir bir yalanladı
Enfes başlangıç: Büyük kahvaltı pankeki tarifi
Enfes başlangıç: Büyük kahvaltı pankeki tarifi
Işıl ışıl parlayan saçların sırrı burada!
Işıl ışıl parlayan saçların sırrı burada!
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?
Diş fırçası alırken bu özelliklere dikkat!
Diş fırçası alırken bu özelliklere dikkat!
Pırıl pırıl parlayan bir cildin sırrı altın maskesinde!
Pırıl pırıl parlayan bir cildin sırrı altın maskesinde!
Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek 5 aktivite önerisi!
Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek 5 aktivite önerisi!
Bahçedeki bitkilere zarar vermeyen ilaç tarifi!
Bahçedeki bitkilere zarar vermeyen ilaç tarifi!
Yorumlar