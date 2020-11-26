Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı

Spor sonrasında saunaya giren ünlü sunucu Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü O haberleri Işık'ın eşi birbir yalanladı.

"SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını belirten Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA HABERLER ÇIKMIŞTI

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde Kenan Işık hakkında "Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor" demişti.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, uzun yıllardır komada tedavi ediliyor.