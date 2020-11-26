search menu
search
close

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı

Geçtiğimiz günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair çıkan haberleri eşi Beril Işık bir bir yalanladı.

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı
-A A+

Spor sonrasında saunaya giren ünlü sunucu Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü O haberleri Işık'ın eşi birbir yalanladı. 

"SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını belirten Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.

 SAĞLIK DURUMU HAKKINDA HABERLER ÇIKMIŞTI

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde Kenan Işık hakkında "Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor" demişti.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, uzun yıllardır komada tedavi ediliyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bencil insanlarla nasıl baş edilir? Bencil insanlarla nasıl baş edilir?
Öneriler
Bomba iddia! Tuba, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor! Bomba iddia! Tuba, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kızı, son halini paylaştı! Sevenlerine müjdeli haberi var!
Kızı, son halini paylaştı! Sevenlerine müjdeli haberi var!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Güzelliğiyle büyüleyen Jlo'dan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Güzelliğiyle büyüleyen Jlo'dan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
Önceki Haberler
Enfes başlangıç: Büyük kahvaltı pankeki tarifi
Enfes başlangıç: Büyük kahvaltı pankeki tarifi
Işıl ışıl parlayan saçların sırrı burada!
Işıl ışıl parlayan saçların sırrı burada!
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?
Diş fırçası alırken bu özelliklere dikkat!
Diş fırçası alırken bu özelliklere dikkat!
Pırıl pırıl parlayan bir cildin sırrı altın maskesinde!
Pırıl pırıl parlayan bir cildin sırrı altın maskesinde!
Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek 5 aktivite önerisi!
Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek 5 aktivite önerisi!
Bahçedeki bitkilere zarar vermeyen ilaç tarifi!
Bahçedeki bitkilere zarar vermeyen ilaç tarifi!
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Yorumlar