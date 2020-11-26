Rita Ora göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti. 29 yaşındaki şarkıcının fotoğraflarına beğeni üstüne beğeni yağdı.

Göğüs dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Rita Ora, son paylaşımıyla takipçilerini hayran bıraktı. Beyaz fermuarlı bir üst tercih eden ve fermuarını da indiren güzel şarkıcı, hayranlarının ağzının açık bırakmayı başardı.

BODRUM'A DA GELMİŞTİ

Rita Ora ve kız kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz ay Bodrum'da bir haftalık detoks kampına girmişti.

İşte Rita Ora'nın söz konusu paylaşımları;