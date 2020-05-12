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Seray Sever kimdir 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı

47 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektirdiği bir pozu paylaştı.

Seray Sever kimdir 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
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 TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli programda jüri üyeliği yapan Seray Sever,  iki sene önce evlediği kendisinden 10 yaş küçük eşi ile yatakta çekilmiş pozunu paylaştı. Sever, paylaşımını yorumlara kapattı. 

Evliliklerinin 2.yılını kutladılar

Seray Sever geçtiğimiz günlerde de eşiyle düğünlerinde dudak dudağa çekilen pozunu bir pozunu paylaşarak evlilik 2. yıl dönümünü kutlamıştı. Sever paylaşımında "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" demişti.

İşte Seray Sever'in eşiyle pozları...

Seray Sever kimdir 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı

 Peki Seray Sever kimdir? 

Seray Sever, 27 Şubat 1973 yılında İstanbul'da doğdu.Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu.1994 yılında 21 yaşında iken Uğur Kozanoğlu ile evlenmiş 5 senenin ardından boşanmıştır. Ardından Hakan Altun, Ömer Durak, Kürşat Başar ve Eray Sümbül ile beraberlikleri gündeme gelmiştir.

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