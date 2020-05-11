Hardalın faydaları neler kanserli hücrelerle savaşıyor!

A, C, D, E, K gibi birçok vitamin ve mineral içeren hardal, sağlık açısından oldukça yararlı bir besin. Son zamanlarda yemeklerin yanında kullanımı artan hardalın vücuda sayısız faydası bulunuyor. Hardalın, en önemli faydalarının başında kanserli hücrelerle savaşması ve yayılımını önlemesi geliyor. Ancak hardalın faydası sadece bununla da sınırlı değil. Şimdi hardalın faydalarına birlikte göz atalım!

İşte hardalın bilinmeyen faydaları...

- Uyku bozuklukları yaşayanlar için hardal birebirdir, uyku kalitesini arttırır ve böylelikle uykusuzluğa bağlı problemleri ortadan kaldırır.

- Hardal, içerisindeki glukozinolat ile kanser hücreleri ile savaşır ve kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı bir görevi vardır. Kemopreventatif etkisiyle bilinen hardal kanserojen etkilere karşı vücudu korur.

- Kılcal damarlardaki dolaşım bozukluğuna hardal tohumu iyi gelir. Çiğnemeden 1 çay kaşığı siyah hardal tohumunu su ile yutabilirsiniz.

- Hardal tohumunun iyi geldiği hastalıklardan biri de 'huzursuz bacak sendromu' (RLS) dur.

- Özellikle el ve ayaklarda görülen 'reyno sendromu'na karşı oldukça etkilidir.

- Sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bağırsak florasını onarır ve şişkinlik, kabızlık gibi şikayetleri azaltır.

- Hardal tohumu, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye yardımcıdır.

- Düzenli tüketildiğinde içerisindeki antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur. Cildin daha parlak ve genç bir görünüme sahip olmasını sağlar.

- Vücuttaki kas ağrılarına karşı kullanılan hardal kas spazmlarını rahatlatır.