Orucu kimler tutabilir sahuru hafife almayın!

Ramazan ayını sabırsızlıkla bekleyenler için tüm gün boyunca bünyeyi açlığa ve susuzluğa hazırlayan iftar sonrası sahur zaman dilimleri arasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Orucu sağlıklı bir şekilde tutabilmek için sahuru hafife almayın! Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalı. İftardan sonra bol miktarda sıvı tüketilmeli ve sahur hafife alınmamalı” diyen Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, Ramazan ayında oruç tutacak olanlar için dikkat edilmesi gerekenler sıraladı. Kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmalı? Ramazanda sahurda dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte merak edilen tüm detaylar elmaelma.com'da!

Oruç- sağlık ilişkisini koruyun!

Kişinin sağlam bir bünyesi varsa oruç tutmak sağlığı bozmazken, sağlık sorunları söz konusu olduğunda oruç tutarken biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. ‘Oruç-sağlık’ ilişkisi söz konusu olduğunda akla önce kan şekerinin düşmesi, yani hipoglisemi sorununun geldiğini vurgulayan açıklamasında bulundu.

Oruç, herkesin biyokimyasında bazı değişikliklere neden olur. En çok etkilenen biyokimyasal parametrelerin başında kan şekerindeki değişiklik olabilir. Normalde 6-8, bilemediniz 8-10 saatlik bir zaman dilimine göre ayarlanmış olan açlık süresine alışkın olan metabolizmamız özellikle Ramazan’ın ilk günlerinde kan şekeri dengesini ayarlamada biraz zorlanır.

Orucun ilk günleri kabızlık olabilir

Mide-bağırsak hastalıkları olanların, özellikle reflü, gastrit, ülser ve kolit tarzı sorunlara sahip ancak belli bir tedavi süreci içerisinde olan kişilerin oruç süresince ciddi bir problemle karşılaşma olasılıklarının düşüktür. Bu hastalıkların akut dönemlerinde olan, aktif hastalığı olanların ise oruç tutma kararını vermeden önce mutlaka hekimleri ile görüşmeleri gerekir. Orucun ilk günlerinde sindirim sisteminin de bazı uyum sorunları yaşanabilir. Örneğin kabızlığa eğilimi olanların kabızlık sorunu şiddetlenebilir. Bu nedenle iftardan sonra ve sahura kadar olan dönemde bol miktarda sıvı tüketilmeli, özellikle su içmeyi ihmal etmeyip posalı yiyeceklere ağırlık verilmelidir.

Düzenli ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?

Özellikle aktif ülseri ya da gastriti olan hastalarda orucun ülser kanamalarına neden olabildiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Bu nedenle aktif hastalığı olanlar oruç tutmamalı, ya da oruç tutarken şikayetleri aktifleşenler oruç tutmaya devam etmemeli” dedi. Prof. Özel, bunun dışında aktif siroz hastalığı olanların, karaciğer yetersizliği olanların ya da bu hastalıklar için gün içerisinde çok sayıda ve sık aralıklarla ilaç kullanması gerekenlerin ve sindirim sistemi hastalıkları olanların oruç tutmamaları gerektiğini belirtti.

Sahuru hafife almayın!

Oruç tutarken sık yapılan hatalardan birinin de sahura kalkmayıp sadece iftar ve sonrasında yenilip içilenlerle oruç tutulmasıdır. Normalde günde üç öğün beslenen birinin öğün sayısı ve yiyecek içecek miktarını aniden ve ciddi miktarlarda azaltmasıyla oluşabilecek problemleri yaşamaması için sahura da önem vermek gerekiyor. Sahuru hafife alıp basit ve yanlış seçimlerle geçiştirmek, hele hele sahura hiç kalkmadan bütün bir günü oruçlu olarak tamamlamaya çalışmak metabolizma için ciddi bir tehdittir. Kısacası sahur öğünü mutlaka ciddiye alınmalı, bu öğüne mutlaka protein yükü fazla yiyecekler yerleştirilmeli.