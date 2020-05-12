search menu
search
close

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı. İşte olay görüntüler!

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
-A A+

Geçtiğimiz günlerde  Oyuncu Sevcan Yaşar, kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü söyleyerek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu. Yollarını ayıran çiftten Sermiyan Midyat konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil'' şeklinde konuşmuştu. Darp iddialarını kesin bir dille yalanlayan Midyat ise kendisini mağdur olduğunu söyleyerek darp edildiğini söyledi. Bunun yanı sıra darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını paylaştı.

Yara izlerini paylaştı 

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Sevcan Yaşar'ın iddiaları netlik kazanmadan Sermiyan Midyat cephesinden yeni bir iddia geldi. Darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını paylaştı.

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

''Bir kadına fiske vurmam söz konusu değil'' 

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti, 4 Mayıs'tan önceki hafta aynı evde kaldılar ve karantina günlerinde sürekli kavga ettiler. Sermiyan Midyat konuyla ilgili ilk açıklamasında ise "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok" demişti.

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladı mı işte yeni açıklama!Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladı mı işte yeni açıklama!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aldatılan damat düğünde gelinden öyle bir intikam aldı ki... Aldatılan damat düğünde gelinden öyle bir intikam aldı ki...
Yaşam
Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemler! Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemler!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?
Bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?
Önceki Haberler
Seray Sever'den 10 yaş küçük eşiyle olay yatak odası pozu!
Seray Sever'den 10 yaş küçük eşiyle olay yatak odası pozu!
Düzenli ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?
Düzenli ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?
Ev halini paylaşan Serenay'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı!
Ev halini paylaşan Serenay'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı!
Kanserli hücrelerle savaşan mucize!
Kanserli hücrelerle savaşan mucize!
Annelerin tarifiyle: cevizli ev baklavası
Annelerin tarifiyle: cevizli ev baklavası
İftar sofralarınız için: Güveçte kaşarlı et sote
İftar sofralarınız için: Güveçte kaşarlı et sote
Limonun saçlara faydasına inanamayacaksınız!
Limonun saçlara faydasına inanamayacaksınız!
47'lik Seray, kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozunu paylaştı!
47'lik Seray, kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozunu paylaştı!
Yorumlar