Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Oyuncu Sevcan Yaşar, kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü söyleyerek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu. Yollarını ayıran çiftten Sermiyan Midyat konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil'' şeklinde konuşmuştu. Darp iddialarını kesin bir dille yalanlayan Midyat ise kendisini mağdur olduğunu söyleyerek darp edildiğini söyledi. Bunun yanı sıra darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını paylaştı.

Yara izlerini paylaştı

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Sevcan Yaşar'ın iddiaları netlik kazanmadan Sermiyan Midyat cephesinden yeni bir iddia geldi. Darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını paylaştı.

''Bir kadına fiske vurmam söz konusu değil''

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti, 4 Mayıs'tan önceki hafta aynı evde kaldılar ve karantina günlerinde sürekli kavga ettiler. Sermiyan Midyat konuyla ilgili ilk açıklamasında ise "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok" demişti.