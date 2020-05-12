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Kerem Tunçeri Aslı Enver barıştımı doğum gününde çiçek gönderdi!

Kerem Tunçeri ve Aslı Enver barıştı mı? Tunçeri'nin Aslı Enver'e doğum gününde çiçek gönderdiği Enver'in çiçekleri kabul etmediği iddia edildi.

Kerem Tunçeri Aslı Enver barıştımı doğum gününde çiçek gönderdi!
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Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver'in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Kerem Tunçeri'nin 3 kadınla mesajları ifşa olunca ilişkileri kısa sürede bitmişti. Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi. Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderen Tunçeri hayal kırıklığına uğradı. Aslı Enver'in doğum gününü gönderdiği çiçeklerle kutlamak isteyen Tunçeri'nin çiçekleri kabul edilmedi. Aslı Enver'in çiçekleri kabul etmediği iddia edildi.

Aslı çiçekleri kabul etmedi 

Magazin Gazetesi'nin haberine göre dün 36 yaşına giren Aslı Enver'in kalbini yeniden kazanmak isteyen Tunçeri, çiçek gönderdi. Güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi.

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