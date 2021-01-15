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Kaşların gür çıkması için ne yapmalı soğan suyu kıl köklerini besliyor!

Son dönemin modası kalın ve gür kaşlara sahip olmanız için yapmanız gereken yöntemleri paylaşıyoruz. İşte gür kaşlar için 5 doğal yol!

Kaşların gür çıkması için ne yapmalı soğan suyu kıl köklerini besliyor!
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Gür kaşlara sahip olmayı hangi kadın istemez ki? Özellikle son yıllarda bu kadar yükselişe geçmişken... Kalın ve gür kaşlar daha genç, canlı bir görünüm kazanmanızı sağlar. Bu modaya siz de dahil olmak istiyorsunuz ama kaşlarınız inceyse üzülmeyin. Gür kaşlara sahip olmanın 5 doğal yolunu okurlarımız için paylaştık...

Limon suyu

Limon, saçı güçlendirmek ve büyümesini sağlamak için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda limon suyunun gözle görülür bir aydınlatıcı etkisi de var.

Kaşlarınıza bir dilim limonu sürün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Alternatif olarak, limon dilimleri ve hindistancevizi yağı kullanarak da bir karışım yapabilirsiniz. Karışımı 15 gün serin yerde beklettikten sonra her gün uyumadan önce kaşlarınıza sürmeye başlayın.

Soğan suyu

Soğan suyu kıl köklerini besler ve güçlendirir. Aynı zamanda saçların da uzamasını hızlandırır ve parlaklık kazandırır. Küçük bir soğanı ince ince doğrayın ve suyunu çıkarın. Suyu kaşlarınıza sürün ve 5 dakika masaj yapın. Normal temizleyiciniz veya soğuk suyla durulayın.

Vitaminli jel

Hint yağı, aloe vera jeli ve E vitamininin bulunduğu bu karışım, kaşlarınızı onarmaya ve güçlendirmeye yardımcı olabilir. Sadece kaşlarınızla kalmayıp bu karışım sayesinde saçlarınızı da pürüzsüz ve parlak hale getirebilirsiniz. Yatmadan önce 1 çay kaşığı aloe vera jelini, 2 çay kaşığı hint yağı ve 2 kapsül E vitaminini karıştırıp bir fırça veya parmaklarınızla uygulayın.

 Süt maskesi

Süt, protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kolajen üretimini teşvik ederken kıl köklerinizi de onarır ve korur. Tam yağlı süte bir pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınıza sürün. Sütün kurumasını bekleyin, ardından ılık su ile durulayın.

 Vazelin

Vazelin, kaşları nemlendirmek ve yumuşatmak için kullanılır. Ayrıca onları büyütmek ve çekici bir şekil vermek için de harika bir tercih. Makyajı çıkarıp yüzünüzü yıkadıktan sonra kaşlarınıza saf vazelin uygulayın. Vazelini hint yağı, zeytinyağı, aloe vera ile de karıştırabilirsiniz.

 

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