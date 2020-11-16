Kaz ayağı kırışıklıkları nasıl geçer göz çevrenize süt sürün!

Gözlerin dış köşesinde ya da dudak çevresinde oluşan, gülme anında ya da kaşlarınızı çattığınızda ortaya çıkan kaz ayaklarından nasıl kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? Yaşın ilerlemesi ile ve yapılan mimik hareketleriyle doğrudan bağlantısı olan kaz ayaklarını azaltan hatta ve hatta yok eden doğal yöntemleri sizler için hazırladık. Kaz ayağı kırışıklıklarını gideren doğal yöntemler nelerdir? İşte kaz ayağı kırışıklıkları tedavisinde önerilen doğal yöntemler!

Süt

Sütün içerisinde bol miktarda protein, amino asit ve lipidler bulunmaktadır. Bunlarda kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olan maddelerdir. Yapmanız gereken tek şey pamuk ya da beze biraz süt alıp göz kenarlarına uygulamak. 10-15 dakika kadar sürün. Sütten daha fazla etki almak istiyorsanız içerisine 1 tatlı kaşığı bal veya badem yapı ekleyebilirsiniz.

Yeşil çay

İçtiğiniz poşet yeşil çayları kesinlikle çöpe atmayın. Demlenmiş yeşil çayın poşet kısmını buz dolabında biraz beklettikten sonra gözlerinizin üzerine koyun. Gözlerin rahatlamasını sağlayan yeşil çay kaz ayaklarının azalmasına yardımcı olacaktır.

Patates dilimleri

Son yıllarda popülerlik kazanan patates dilimlerinden özellikle cilt tedavisinde kullanılmaya başlandı. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklarında giderilmesine yardımcı olan patatesi dlimleyerek gözlerinizin üzerinde 10 dakika bekletmeniz kırışıklık tedaviniz için yeterli olacaktır.