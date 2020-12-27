Kahvaltı keki nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Kahvaltılarda pratik bir lezzet arıyorsanız sizin için harika bir önerimiz olacak. Kahvaltı keki, zengin malzemeleriyle, mis gibi kokusuyla ve enfes lezzetiyle kendine hayran bıraktıracak. Şipşak hazırlayabileceğiniz bu tuzlu kek, kahvaltılarınıza mükemmel bir eşlikçi oluyor. Tadı, kıvamı, kokusu ve dokusu etkileyici bu kahvaltı keki tarifi için sizi mutfağa alalım. İşte kahvaltı keki tarifi!

Malzemeler:

4 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı lor peyniri

1 çay bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

1/2 demet taze soğan(doğranmış)

1 demet dereotu(doğranmış)

1/2 demet taze nane(doğranmış)

Hazırlanışı:

Yumurtaları derin bir kapta köpürtene kadar çırptıktan sonra yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Mısır unu, tuz, un, kabartma tozunu ekleyip yoğun kıvamlı bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karışıma süt ekleyip çırparak açın. Yoğurdu ekleyip tekrar çırpın. Sırasıyla lor peyniri, kaşar peyniri, taze soğan, dereotu ve taze naneyi ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün ve 185 derecede 40 dakika pişirin, dilimyerek servis edin. Afiyet olsun.