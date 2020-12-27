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Oyuncu Şebnem Bozoklu'dan Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine tepki!

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın bir röportajda "Açık giyinmeyi sevmiyorum" ifadelerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki geldi.

Oyuncu Şebnem Bozoklu'dan Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine tepki!
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Ünlü sanatçı Selda Bağcan, bir röportajdaki ifadeleriyle gündem oldu. Bağcan, "Hayatımda hiç açık giyinmedim. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. 'Sol muhafazakar' diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor." sözleri gündeme oturdu.

Bağcan'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Oyuncu Şebnem Bozoklu da Bağcan'a tepki gösterdi.

"Asıl ayıp insanları giydikleriyle ayıplamaktır"

Şebnem Bozoklu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.

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