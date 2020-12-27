Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışı!

Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani, genç yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası ünlü sanatçı için Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı.

Tabutunun başında fotoğraf çekme yarışı!

Ünlü sanatçının cenaze törenine yakınları ve sevenleri katıldı. Ancak cenazede Engin Nurşani'nin eşinin tabutun üzerine kapanıp ağladığı anlarda hayranlarından bazıları büyük bir duyarsızlık örneğine imza atarak tabutun başına sırayla geçip hatıra fotoğrafı çektirdi.

1,5 yıldır tedavi görüyordu

Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" denilmişti.

Engin Nurşani kimdir?

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır.Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik kariyerine başladı. Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyurması ve yardım istemesi ile kamuoyu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrenmişti.

Kaynak: Haberler.com