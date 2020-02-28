Birce Akalay'dan güldüren paylaşım frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz!

Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde rol alan başarılı oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla kendisini takip eden kullanıcıları güldürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı TBT paylaşımı ile takipçilerini çocukluk yıllarına götüren Akalay'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerini güldürdü

Bir doğum günü kutlaması sırasında çekilmiş fotoğrafını TBT yapan Akalay, üzerindeki kıyafetin omzundan kaymış olmasına güldüren bir gönderme yaparak, "Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz" yazdı.

İşte o paylaşımı....

Peki Birce Akalay kimdir?

Birce Akalay 19 Haziran 1984’te İstanbul’da doğmuştur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti ve yarı finale çıktı. 2004-2007 yılları arasında Star TV ve TV8’de spor spikerliğinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sunmuştur. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde baş karakterleri canlandırmıştır. Aynı zamanda 2008 Asi adlı TV dizisine konuk oyuncu olarak bir süreliğine katılmıştır. Bunların yanı sıra oyuncu 2008’de vizyona giren Son Ders ve 2009 Ekim aynında vizyona giren Nefes filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında TRT 1’de ekrana gelen Alayına İsyan isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009’un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009’da atv’nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı’nda Zişan rolüyle izlediğimiz Birce Akalay’ın aynı yıl TRT Müzik kanalında başlayan ve TV8’de devam eden programı Sinema Dünyası bir yayın dönemi devam etmiştir. 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp’te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterini canlandırmıştır.