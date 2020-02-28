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33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi!

Altın Kelebek ödül töreni İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından iptal edildi. Haberi Ahmet Hakan sosyal medya hesabından duyurdu.

33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi!
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 Altın Kelebek ödül töreni İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından iptal edildi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan haberi köşesinden duyurdu. Hakan, 'Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir.' notuyla duyurdu.

Söylemeye bile gerek yok iptal edildi

TV, sinema ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek Ödülleri bugün düzenlenecek törenle 46. kez dağıtılacaktı. İdlib'ten gelen şehit haberleri sonrası program iptal edildi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kararı köşesinden 'Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir.' notuyla duyurdu.

Yayın tarihi açıklanmadı

bugün Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, sahiplerini bulacaktı. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği, görkemli şovların sahneleneceği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk katacağı tören, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacaktı. Dün Suriye'nin İdlib kentindeki hain hava saldırısından dolayı 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından gece iptal edildi. 

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