İrem Derici koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza dayanan koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı. Irak'ta 5 kişide görülen koronovirüs için gerekli önlemler alınırken şaşırtıcı bir hamle İrem Derici'den geldi. Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara yakalanan Derici, Irak'ta konserinin olduğunu ancak iptal etmek yerine maskeyle sahneye çıkacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.

''Irak konserini iptal etmeyeceğim''

İrem Derici önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İrem Derici, dünyayı etkisi altına alan ve insanların maskeyle ve dezenfektan ürünleriyle önlem almaya çalıştığı koronovirüs hakkında konuştu. Derici, Irak'ta konserinin olduğunu ancak iptal etmek yerine maskeyle sahneye çıkacağını şu sözlerle dile getirdi: "Viyana'da konserim var sonra Irak'ta konserim var. Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor... Sakınan göze çöp batar. Ondan korkarsın şurada bir arabanın lastiği patlar ve üçümüzü de eziverir. Gideceğiz mesleğimiz bu. Maske harici, tuzlu suyla gargara, sık sık el yıkama gibi önlemler alıyorum. Aşk desen yok, meşk desen yok. Kimseyle tanışmıyorum, etmiyorum yani. İçime kapandığım bir dönemdeyim. Açılırım yakında merak etmeyin, patlatırsınız yine" dedi.