Ada çayının faydaları neler dişleri güçlendirip beyazlatıyor!

Akdeniz bölgesinde yetişen ve ballıbabagillerden olan ada çayı insan vücuduna oldukça faydalı bir bitki. 'Dişotu’ veya 'Meryemiye' olarak da adlandırılan ada çayı antioksidan kaynağı olmasıyla aşırı terlemeden, unutkanlığa; solunum yolu iltihaplarından, diş eti sorunlarına pek çok sağlık problemini gideriyor. Ada çayının hiç duymadığınız faydalarını haberimizde sıraladık...

Hafızayı güçlendirir

Ada çayı, unutkanlığı gidermede birebir bir besindir. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde hafızayı güçlendirir. Ada çayı üzerinde yapılan araştırmalar Alzheimer ve demans hastalıklarına olumlu yönde etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Dişleri beyazlatıyor, diş eti sorunlarını gideriyor

Ada çayı dişler için de oldukça faydalıdır. Dişleri güçlendirir ve beyazlatır. Ayrıca içeriğinde antimikrobiyal ve antiseptik bileşenleri olması nedeniyle diş eti sorunlarını engeller.

Vücuttaki toksinleri atar

Ada çayı, antimikrobiyal özelliği sayesinde kan dolaşımını temizler. Kan temizleyici etkisiyle vücuttan toksinleri uzaklaştırır ve karaciğer hastalıklarında faydalıdır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Ada çayı içerdiği bileşenler bağışıklık sistemine gelebilecek darbelere karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Bunun yanı sıra ada çayının yaraları iyileştirici özelliği de bulunur. Çay olarak tüketilebileceği gibi, merhem halinde cilt yaralarında kullanılabilir.

Öksürüğü giderir

Boğaz hastalıklarında oldukça hızlı bir etkisi vardır. Larenjit ve faranjit gibi oldukça sık görünen boğaz iltihaplarında sık sık tüketilmesi önerilir. Öksürüğü en az seviyeye indirir.

İltihap oluşumunu önler

Ada çayı, iç organlarda oluşabilecek iltihapları engeller. Ada çayının içilerek tüketilmesi özellikle solunum ve sindirim sisteminde oluşan iltihapları giderebilir. Eklem hastalıklarına, romatizma hastalıklarına ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Sindirime iyi gelir

Sindirim sistemini rahatlatır. Etkili bir gaz söktürücü oluşuyla hazmı kolaylaştırır ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısını da önler.

Aşırı terlemeyi azaltıyor

Terlemeyi azaltır. Belirli bir süre düzenli kullanıldığı takdirde terleme sorununu yarı yarıya azalttığı gözlemlenmiş bir sonuçtur.