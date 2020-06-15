Koltuk altı kararmasına ne iyi gelir elma sirkesini deneyin!

Koltuk altı kararması, bu konudan muzdarip olanlar için çoğu zaman utanç verici olmaktadır. Bu sorun sizi özellikle yaz mevsiminde elbise, askılı bluz giymekten dahi alıkoyabilir. Ancak koltuk atı kararmalarını anında giderecek doğal çözümler ise mevcut. Kararan koltuk altınız için evde yapabileceğiniz doğal yöntemler içeriğimizde...

Karbonat

Karbonat koltuk altı beyazlatmada en yaygın bilinen ve kullanılan yöntemlerden biri. Karbonatla tüm gözeneklerin açılmasını sağlar, koltuk altınızı beyazlatır ve deodorant gibi kimyasal maddelerden koruyabilirsiniz. Karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına getirerek koltuk altlarınıza sürün bir süre bekletip durulayın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkisi de vardır. Sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayın ve ovun. 15 dakika bekletip daha sonra durulayın..

Limon

Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında iyi bir iş görür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir. Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limonu sürün, iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın. Ayrıca limon-şeker karışımı yaparak ölü derilerinizden de kurtulabilirsiniz.

Patates

Patatesin doğal beyazlatıcı etkisi vardır. Limon süremeyen ve cildi hassas olan kişiler patatesi çeşitli yöntemlerle koltuk altları için kullanabilirler. İkişer dilim patates ile koltuk altlarınızı her gün düzenli olarak ovun veya patatesin suyunu çıkarıp bu suyu koltuk altınıza sürün. Patatesi püre haline getirip maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

Süt

Sütün içeriğindeki yağ asitleri ve vitaminler cilde doğal aydınlatıcı etkisi sağlar. En bilinen yöntemi ise sütü lor ile karıştırıp lapa hale getirmektir. Süt ve loru karıştırarak oluşturduğunuz lapayı koltuk altınıza sürüp 15 dakika bekletin ve sonrasında durulayın. Bunu düzenli olarak uygulayın.