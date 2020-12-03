Kozmetik ürünler alırken dikkat edilmesi gerekenler ihtiyacınız olmayan ürünleri almayın!

Kozmetik ürünler artık biz kadınların hayatının adeta bir parçası. Kozmetik ürünler satan mağazalara adım attığımızda ihtiyacımız olmayan ya da bizim için uygun olmayan ürünleri indirimler nedeniyle alma yanlışına düşebiliyoruz. İşte bu yüzden güzellik ürünleri alırken bütçe planlaması yapmak önem taşıyor. Elmaelma.com olarak kozmetik alışverişinde dikkat edilmesi gereken ipuçlarını sizin için paylaştık!

İhtiyacınız olmayanları almayın

Güzellik ürünlerine bütçe ayırırken ilk olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Her ne kadar makyaj malzemelerinin cezbedici ambalajlarına karşı koymak zor olsa da ihtiyacınız yoksa kendinizi durdurmak için bunu kendinize tekrarlayarak hatırlatın. Ancak öncesinde cilt bakımı, kozmetikler, saç bakımı gibi kullandığınız her şeyin bir listesini yapın ve fazlalıkları listeden çıkarın. Kendinizi tek seferde yalnızca bir adet maskara, dudak ürünü, losyon ve göz farı paleti sahip olmakla sınırlayın. Zaten güzel bir koleksiyonunuz varsa, eskileri atın ve yenilerini almayın.

Kullanmadığınız ürünleri tercih etmeyin

Bütçe planlamasındaki bir diğer önemli adım ise şu anda kullanmakta olduğunuz ürünlere iyice bir göz atmak olacak ve işinize ne kadar yaradığını belirlemek olacaktır. Aylardır kullanmadığınız rujunuzun farklı renklerini almak bütçenizi zorlayabilir.

İhtiyaçlarınızı derecelendirin

Güzellik ürünleri için bütçe hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer konu, ne kadar ayırabileceğinize karar vermektir! Düzenli gelir kaynaklarınızı düşünün ve faturalarınız için ne kadar ihtiyacınız olduğunu, kalan paranın ne kadarını güzellik ürünleri için kullanabileceğinizi belirleyin. Bazıları için güzellik ürünleri olmazsa olmaz listesinde yer alsa da ay sonunda aç kalmaktan daha önemli değildir.

Ürünlerin ömrü

Sırada güzellik ürünlerinizi ne sıklıkta yenilemeniz gerektiği konusu var. Mesela saç spreyini bir daha hiç satın alamayacakmış gibi stokluyor musunuz yoksa bittikçe yenisini almayı mı tercih ediyorsunuz? Bir şeye ne sıklıkla ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek, bağlı kalabileceğiniz bir bütçe oluşturmanıza da yardımcı olacaktır. Her zaman tarihleri tutturmak zor olabilir, ancak bir tahminde bulunun veya gelecekte referans olması için ne sıklıkla satın aldığınızı not etmeye başlayın.

Bütçenizi dengeleyin

Geçmişte yaptığınız alışverişleri yeniden gözden geçirdikten sonra, güzellik ürünleri için bütçe oluşturmanın bir sonraki adımı seçeneklerinize göz atmaktır. Gerçekten üst düzey göz makyajı temizleyicisine veya pahalı bir dudak balsamına ihtiyacınız var mı?

En sevdiğiniz ürünleri elde etmenin tek yolu en pahalı olduğu zamanlarda almak değildir. Bunun için listenizdeki ürünlerin indirimlerini takip edin ve fırsatları değerlendirin. Ya da başka bir seçenek olarak, düşük maliyetli ancak popüler diğer ürünleri deneyin, mutlaka içlerinden memnun kaldıklarınız olacaktır.

Sadece ucuz olduğu için bir ürün almayın

Bütçe hazırlarken, genellikle düşük maliyetli ürünleri tercih etmemiz önerilir ancak yine de bu, her ucuz ürünün alınabileceği anlamına gelmez. Pahalı olanlardan her zaman memnun kalacağınızın garantisi olmadığı gibi, ucuz olması daha iyi olduğu anlamına gelmez! Asla sadece fiyatı için istemediğiniz bir şeyi satın almayın. Çünkü ucuz ürün aldığınızda, sonunda amaçladığınızdan daha fazlasını harcamanız gerekebilir! Seçici olun ve daha ucuzun daha iyi olduğunu düşünmeyin.

Bildirimleri kapatın!

Bu ipuçlarını uygulamak konusunda kararlıysanız ve tasarruf etmek istiyorsanız, markalardan gelen e-postaları engellemelisiniz. Maliyetleri düşürmeye çalışıyorsanız, iyi bir satıl politikası olan mailleri almak sizi istemsizce alışveriş yapmaya yöneltebilir. Bu reklamlar her şeyin çok parlak, mutlu ve yeni görünmesini sağlar ve sitelerindeki ürünlere kısa bir göz gezdirmemek için kendinize engel olmaya çalışmak zordur.