Alaçatı muhallebisi tarifi tadıyla büyülüyor!

Sütlü tatlı severlerin bayılacağı bir tarifle daha karşınızdayız. Son dönemin popüler lezzeti Alaçatı muhallebisini evinize getiriyoruz. Evde bulunan malzemelerle hem hafif hem de lezzetli bir tatlı yapmanız mümkün. Sevdiklerinizin ve misafirlerinizin Alaçatı muhallebisine bayılacağından şüphemiz yok. Peki Alaçatı muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla Alaçatı muhallebisi tarifi...

Malzemeler:

1 litre süt

12 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

9 silme yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

7 parça damla sakızı

Püf noktası: 10-15 dk mikserle mutlaka çırpın.

Nasıl yapılır?

Tereyağını tencerede eritin. Unu ekleyip, birkaç dakika kavurun. Ancak un, yapıştığı yerden çok ayrılmamaya başladığında işlem tamamdır. Sonra çırpma teli ile karıştırarak soğuk sütü ekleyin. Sütten sonra da şekeri ilave edin. Kaynadıktan sonra vanilin ve damla sakızını koyun ve 2 dakika daha karıştırın. Ocaktan alıp 10-15 dk mikserle çırpın. Mutlaka çırpılması gerek yoksa kıvam tutmaz. Afiyet olsun.