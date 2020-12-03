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Sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır doyurucu ve lezzetli!

Yapılışı oldukça pratik, sağlıklı ve doyurucu bir tarif sebzeli mercimek çorbası. Lezzetine doyamayacağınız sebzeli mercimek çorbası tarifi içeriğimizde!

Sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır doyurucu ve lezzetli!
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Pek çoğumuz dolapta son kalan sebzeleri değerlendirmenin yollarını arıyoruz. Sebzeli mercimek çorbasıyla israf etmeden, sebzeleri çöpe atmadan harika bir öğün oluşturabilirsiniz. Görüntüsüyle ve lezzetiyle herkesi mest edecek sebzeli mercimek çorbasını denemenizi öneriyoruz. Tarifin ayrıntılarını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

1/2 adet kabak
1-2 parça brokoli
1 adet mor havuç
1 adet küçük boy soğan
1 su bardağı mercimek
1 litre su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Mercimek yıkanıp haşlanır ve suyu süzülür. Bu işlem iki kez tekrarlanır. Çorba yapılacak tencereye mercimek ve diğer sebzeler eklenir. Üzerine su eklenerek pişmeye bırakılır. Pişen sebzeler tuz ve baharat ilavesiyle tatlandırılır ardından blenderdan geçirilir. Afiyet olsun.

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