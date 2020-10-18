Fırında karnabahar mücver nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Kışın vazgeçilmez sebzelerinden karnabahar tam bir sağlık deposu. Elmaelma.com olarak karnabaharın en sağlıklı halini sunan bir tarifle karşınızdayız. Fırın mücverin karnabaharla yapılan bu harika versiyonuna bayılacaksınız. Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz bu pratik tarifi denemenizi şiddetle öneriyoruz. Peki fırında karnabahar mücver nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

200 gram kabak

3 adet yumurta

200 gram yarım yağlı beyaz peynir

3 adet taze soğan

4 dal dereotu

5 yemek kaşığı (silme)tam buğday unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Fırın kabını yağlamak için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Çiçeklerine ayırdığınız karnabaharı, bol suyla yıkadıktan sonra derin bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar kaynar su ve 1/2 çay kaşığı tuz ilavesiyle 8-10 dakika kadar haşlayın. Kabuğunu soyduğunuz kabakları ve yarım yağlı beyaz peyniri rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince doğrayın. Haşlanan karnabaharları, suyunu süzdükten sonra karıştırma kabına alın. Bir çatal yardımıyla ezerek, püre haline getirin.

Yumurta, rendelenmiş beyaz peynir ve kabak, doğranmış yeşillikler, tam buğday unu, zeytinyağı, kalan 1/2 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra zeytinyağı ile yağladığınız fırın kabına aktarın. Üzerini bir spatula yardımıyla bastırarak, düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 50 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.Fırından çıkan karnabahar mücverini dilimledikten sonra ayran ile birlikte servis edin. Afiyetler olsun!