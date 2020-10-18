Cazibeli bir kadın nasıl olunur göz teması kurarak cazibenizi konuşturun!

Beden dili de aslında insanlarla olan iletişimimizin bir parçası. Birinden hoşlandığınızda ya da flört aşamasında erkeği vücut dilinizle kendinize çekebilir, cazibenizi konuşturabilirsiniz. Vücut dilini başarılı bir şekilde analiz edebilmek, gizli işler peşinde olanları yakalamada kesinlikle işe yarıyor. İşte vücut dilinizle erkekleri etkilemenin yolları!

Boynunuzu açığa çıkarın

Bir erkeği cezbetmenin en etkili yollarından biri boyun bölgesinin görünmesini sağlamaktır. Saçlarınızı arkaya attığınızda açığa çıkan boynunuz, karşınızdaki için fazlasıyla çekici bir görünüm oluşturur. Nedeni ise erkek hormonlarının koklama içgüdülerini harekete geçirmesiyle ilgilidir.

Ayrıca, çekici bulduğunuz kişiyi dinlerken başınızı eğerek boynunuzu ortaya çıkarabilirsiniz. Bu, bir erkeği cezbetmek isteyen bir kadının yapacağı ilk şeyler arasındadır. Beden dili uzmanları, iki kişinin birbiriyleyken ne kadar rahat ederse, o kadar çok başını eğme ve boynunu açığa çıkarma eyleminde olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte, karşınızdaki bulunduğunuz ortamdan hoşlanmıyorsa, boyunlar düzleşir ve böylece boyun daha az açığa çıkar.

Göz teması!

Gözlerin kalbin aynası olduğu söylenir. Bu durumda cazibenizi konuşturmanın ilk adımı kesinlikle göz temasından geçiyor. Bir kadın, çekici bulduğu bir erkeğe gözlerini kilitlediğinde, geri dönmeden önce bakışlarını yaklaşık beş saniye tutmalı. Erkeğin, bu bakışın ne anlama geldiğini fark edene kadar, kadının aynı bakışı ortalama üç kez yapması gerekir. Sürekli bakışlar, ateşli bir flört sürecinin başlamasında etkili olacaktır. Yani, hoşlandığınız kişiye gözlerinizi kilitliyorsanız, bu birbirinizi çekici bulduğunuzun iyi bir göstergesidir.

Birkaç sihirli gülücük!

Gülümsemek, karşımızdakinin ilgisini çekmede işe yarayan bir başka oyundur. Çünkü kadınlar birinden hoşlanıyorsa, kendilerini teslim ederek, üst üste gülümsemekten keyif alırlar. Ancak bunlar sesli kahkahalar yerine, yeşil ışık yakmak için kullanılan küçük, tatlı gülümseyişlerdir. Hem erkekler hem de kadınlar beden diline sahip insanları çekici bulurlar. Gülümseme, her iki cinsiyet için de ulaşılabilirliği göstermenin en önemli yollarından biridir.

Göbek deliğinize dokunun

İlişkiler söz konusu olduğunda, birçoğu size kalbinizi dinlemenizi tavsiye eder. Diğerleri ise bu tavsiyeyle çelişebilir ve bunun yerine mantığınızla ilerlemenizi söyleyebilir. Bu noktada göbek deliğinizin cazibesini kullanabilirsiniz. Evet, doğru okudunuz. Göbek, genellikle çoğu insanı hayranlık, ya da güven duygusuyla karşı karşıya bırakır. Başınız bir şeye veya başka birine çevrilmiş olsa bile, göbek deliğiniz muhtemelen olmak istediğiniz yöne işaret ediyordur. Kulağa ilk başta saçma gelse de çoğumuz bunu istemsiz olarak yapma eğilimindeyiz.

Artık bu güzel ve tuhaf numarayı bildiğinize göre, duruşunuzu dikkatini çekmek istediğiniz kişiye doğru yönlendirerek, göbek deliğinizin görevini yapmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kollarınızı açın

Araştırmacılar, kolları açarak konuşmanın, potansiyel bir partnere ilginizi göstermenin başka bir yolu olduğunu açıklıyor. Çapraz kollar sizi kapalı veya ilgisiz gösterebilir. Bu şekilde, bilinçaltında karşınızdakinin yaklaşmasını engellemek için bir duvar örmüş olursunuz.

Ancak bu, her zaman kollarınızı bağlamadan oturmanız gerektiğini göstermez. Bilim, zor bir problemle karşılaştığınızda, kollarınızı kavuşturarak çalışma olasılığınızın daha yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca bazen üşüdüğümüzde ya da heyecanlandığımızda elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemediğimiz de oluyor. Bunun dışında, bir eşin ilgisini çekmek söz konusuysa, kollarımızı bağlamak iyi bir yol gibi görünmüyor.

Yanlışlıkla dokunun

Kadınlar çekici buldukları erkeklere, ya yanlışlıkla ya da koluna hafif bir dokunuşla hislerini belli etme yolunu seçerler. Bu küçük ilk dokunuş, daha sonra farklı seviyeleri beraberinde getirir. Yazarlara göre, ele ufak bir dokunuş, kola hafif bir dokunuştan daha yüksek düzeyde bir samimiyet olarak kabul edilir.

Her yeni dokunma seviyesi tekrarlanarak devam eder. Bu, karşınızdakinin dokunulmaya hazır olduğundan emin olmanın ve aynı zamanda kişinin dokunmanın kasıtlı olduğunu bilmesini sağlamanın bir yoludur. Ayrıca tokalaşmalar başta kulağa pek samimi gelmese de vücut dili uzmanları bunun dokunma aşamasına geçmede etkili olduğunu söylüyor.

Klasik Marlyn Monroe hareketi

Beden dili uzmanları tarafından, kadınların başını eğerek bir erkeğe bakış atması ve kirpiklerini kırpmasını, "klasik Marilyn Monroe hareketi" olarak adlandırılıyor. Çoğu zaman, kirpiklerini kırparak gazetecilere poz veren Monroe’ nun belki de kameralar tarafından sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri de buydu. Bu beden dili sırrını bilmek onu kopyalayabileceğiniz anlamına gelirken, araştırmacılar, zaten çoğu kadının bu hareketi aşağı yukarı bilinçaltında yaptığını gözlemledi. Her şeyden önce hormonal olarak, kadınlar birinin ilgisini çekmek istiyor ve bu da onları iyi hissettiriyor. Yani çekici olmak istiyorsunuz ve bu sizi çekici hissettiriyor.

Bir gruba dahil olun

"Amigo kız etkisi " olarak adlandırılan gerçekten tuhaf bir fenomen sayesinde, aslında sadece bir grupta yer alarak daha çekici görünebilirsiniz. Bilim bunun, bir grubun fiziksel çekiciliğinin, üyelerin ortalama çekiciliğinden daha fazla olması olduğunu söylüyor. Belki de garip, ama doğru.

Arkadaşlarınızla çılgınca eğlenerek daha çekici görünmenin yanı sıra, grubunuzun içinde kullandığınız beden dili de bir partneri cezbetme gücüne sahiptir. Sonuç olarak, bir erkeği cezbetmenin en etkili yollarından biri, grubun gözdesi olmaktan geçiyor. Tüm dikkatleri üzerinize çekmeyi başardığınızda, onun da ilgisini kazanmış olursunuz. Sonuçta sahnenin yıldızına ulaşmayı kim istemez ki?