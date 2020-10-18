Yoğurt tatlısı nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!

Pratik tatlı tarifi arayanlar için evde kolay bir şekilde hazırlayacağınız yoğurt tatlısı harika bir seçenek sunuyor. Kısa bir sürede hazırlayacağınız bu tatlı tarifi zamansız misafirleriniz için şahane bir lezzet. Peki yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınıza yoğurt tatlısı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun!

Yoğurt tatlısı malzemeleri:

1,5 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

4 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetini hazırlayın. Bir tencereye şerbeti için gerekli olan şeker ve suyu alın ve şeker eriyene dek karıştırdıktan sonra ocağın altını açıp, kaynaya dek ara ara karıştırın. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Keki için yumurtaları bir kaba kırın ve üstüne toz şekeri ekledikten sonra bir mikserle şeker eriyene dek yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın. Ardından içine yağ, yoğurt, limon kabuğu rendesini ekleyip elinizle karıştırın ve un, irmik, kabartma tozu ve vanilini de ekleyip, keke kıvamına gelene dek karıştırın.

Yağlanmış bir borcama kek karışımını dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü kızarana dek 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan tatlıyı dilimleyin ve sıcak tatlının üstüne soğuk şerbeti dökün. Şerbeti çekip, oda ısısına gelen tatlıyı cevizle süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!