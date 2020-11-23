Mısır unu maskesi nasıl yapılır sivilce ve siyah nokta oluşumlarını yok ediyor!

Mutfaklarımızın efsane lezzetlerinden biri olan mısır ununun güzellik alanında da kullanıldığını dahası cilde oldukça fayda sağladığını biliyor muydunuz? Cilde pürüzsüz bir görünüm kazandıran mısır unu maskesi aynı zamanda sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engelliyor. Genellikle karma ve yağlı cilt tipine sahip olan kişilere önerilen mısır unu maskesi kuru ciltleri tahriş edeceği için önerilmemektedir.

Mısır Unu İle Hazırlanan Maskeler

Mısır Unu Peeling; 1 tatlı kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı yeşil kil ve el kremi, 1 tatlı kaşığı suyu koyu boza haline gelene kadar karıştırın. Ardından cildinize masaj yaparak, uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ılık su ile yavaşça durulayın. Haftada 1 kere düzenli uygulayabilirsiniz.

Mısır Unu Maskesi; 2 yemek kaşığı yoğurt, mısır unu ve 1 çay kaşığı limonu karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Bu maske cildinizdeki yağı dengeleyerek, cildin doğal olarak nem kazanmasını ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.