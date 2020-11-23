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Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynayan Esra Ruşan, yönetmen eşi Fatih Kızıkgök ile tek celsede boşandı.

Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti!
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Şimdilerde Masumlar Apartmanı adlı dizide Esra karakterini canlandıran, 'Arka Sokaklar', 'Vatanım Sensin' gibi başarılı yapımlarda yer alan güzel oyuncu bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. 6 yıl önce hayatını birleştirdiği yönetmen eşi Fatih Kızıkgök'ten tek celsede boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

 

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Başarılı oyuncunun geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

 ESRA RUŞEN KİMDİR?

Esra Ruşen, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı. 2012'de Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynuyor.

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