Muz kabuğunun cilde faydaları neler sivilceleri yok ediyor!

Muz kabuğu evde olduğumuz şu günlerde cildimizi solgun görünümünden kurtarıp güzelleştirmek için harika bir ürün. Muz kabuğu cildi güzelleştirmesinin yanı sıra, kuru ciltleri nemlendiriyor, sivilce ve akneleri gideriyor ve siğillere iyi geliyor. Muz kabuğu ayrıca içeriğindeki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde cilt lekelerine karşı savaş açar ve yenilerinin oluşmasını önler. İşte muz kabuğunun cilt üzerindeki mucizevi faydaları!

Doğal nemlendirici

Muz kabukları antioksidan, yağ asitleri ve çinko bakımından fazlasıyla zengindir. Bu özellikleri muz kabuğunu egzama, sedef hastalığı, akne tedavisi ve hatta güneş yanıklarından koruyan harika bir ürün haline getiriyor. Öte yanda muz kabukları, kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olan potasyum içeriyor. Muz kabuğunun iç kısmını cildinize sürerek nemlendirebilirsiniz. Ancak göz çevrenize gelmemesine dikkat edin. Göz çevresi ciltteki en hassas yerlerden biridir.

Sivilce tedavisi

Muz kabuğu, ciltteki sivilcelerden ve lekelerden kurtulmanın en doğal yollarından biri. Muzun kabuğunun iç kısmını sivilcelerinizin üzerine sürerek sivilce probleminizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Siğilleri yok ediyor

Muz kabuğu siğilleri tedavi etmek için de oldukça etkilidir. Muz kabuğunu yukarıdan aşağıya doğru soyun, kabuğun içindeki kısmı ayırın ve ezin. Vazelinle karıştırarak siğil bulunduran bölgeye birkaç gün boyunca uygulayın.

Diş beyazlatıcı

Muz kabuğunun dişleri beyazlatıcı etkisi olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Nuz kabuğunun iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürtün. Suyla durulayın ve daha beyaz dişlere sahip olmak için her gün tekrarlayın.