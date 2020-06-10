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Parlak bir cilt için ne yapmalı cildinizi mutlaka nemlendirin!

Solgun ve cansız bir cilde sahip olmayı kimse istemez. 'Daha parlak ve sağlıklı bir cilde nasıl sahip olabilirim?' diye düşünüyorsanız içeriğimize bir göz atın!

Parlak bir cilt için ne yapmalı cildinizi mutlaka nemlendirin!
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Sağlıksız beslenme, cilt bakımına özen göstermemek ve makyaj malzemeleri nedeniyle cildimiz canlılığını ve parlaklığını kaybedebiliyor. Parlak bir cilde sahip olmak için pahalı ürünlere para vermenize gerek yok. İşte cilt sağlığınızı korumanız için yapabileceğiniz 5 kolay yöntem!

Cilt maskeleri

Yüz maskesi yardımı ile anında sonuç almayı ve biraz da olsa rahatlamayı kim istemez ki? Aydınlatıcı yüz maskeleri; cildin temiz, kadifemsi ve yeniden dengelenmesini sağlamak için kömür ve saf killer ile formüle edilmiştir. Arındırılmış, eşit ve parlak bir cilt ortaya çıkarmak için donuk, yorgun cildinize haftada 2 kez maske uygulamaya özen gösterin. Maskelerin içeriği konusunda cildinizin ihtiyaçlarına kulak verin.

C vitamini serumu

Nemlendirici kullanmanın cilt için önemini artık herkes biliyor. Cildi aydınlatan yüz serumlarına ne dersiniz? Yüz serumları, cildinizde büyük farklar yaratabilir. C vitamini serumu, kırışıklıkların görünümünü azaltırken cildinizin parlaklığını artırmaya yardımcı olur.

Cildinizi mutlaka nemlendirin

İster beğenin ister beğenmeyin, donuk cilde genellikle kuru bir cilt neden olur.  Sıcaklıklar değiştikçe; cildinizi düzgün bir şekilde nemlendirmeniz önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi glikolik asit içeren nemlendiriciler kullanabilir veya cildinize uygun bir nemlendiriciyi kendiniz seçebilirsiniz. 

Peeling

Zamanla, cildinizde ölü deriler ve kir birikir. Ciltte biriken bu ölü hücreler, cildinizin donuk görünmesine neden olabilir. Cildinize bir parlaklık desteği vermek için düzenli olarak peeling yaptığınızdan emin olun. Peelingi sıklıkla uygulamanız gerektiği cilt tipinize bağlıdır, ancak genel bir kural olarak haftada 2 kez peeling yapmak yeterlidir.

Glikolik asit

İster cilt aydınlatıcı bir kremin, ister bir yüz temizleyicinin içinde olsun, glikolik asit, cildin daha parlak görünmesini sağlar. Rutininize ekleyeceğiniz glikolik asit içeren cilt bakım ürünleri, cildinizi aydınlatacak.

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