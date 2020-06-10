search menu
search
close

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Salgın nedeniyle evden çalışmaya başlayan CNN International'ın ünlü sunucusu Chris Cuomo, eşinin Instagram canlı yayınında çıplak yakalandı.

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
-A A+

Koronavirüsün Amerika kıtasında hızla yayılmasının ardından birçok iş sektörü çalışma şartlarını değiştirdi. CNN International'ın ünlü sunucusu Chris Cuomo da bu kapsamda evden yayın yapmaya başladı. Ancak Cuomo, eşinin Instagram'da yaptığı canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı ve yayında çıplak yakalandı. Canlı yayın sosyal medyadan silinse de ekran görüntüsü alan kullanıcıların paylaşmasıyla gündem oldu.

Yayında çıplak yakalandı 

Sunucunun eşi Cristina Greeven Cuomo, salgın sürecini evde geçiren takipçileriyle birlikte spor yapmak için Instagram'dan canlı yayın açarak yoga yaptı. Cristina, binlerce kişinin izlediği anlarda hareketleri uygularken, kadraja giren Cuomo bahçede çıplak dolaşmaya başladı. Eşinin çıplak olduğunu fark eden Cristina, canlı yayını hemen kapatsa da alınan ekran görüntülerini engelleyemedi. Yayını izleyen dikkatli kullanıcılar, o anların ekran görüntüsünü alıp paylaşmaya başladı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Caner Çalışır kimdir? Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Caner Çalışır kimdir?
Magazin
Şişkinlik sorununu anında gideriyor! Şişkinlik sorununu anında gideriyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Önceki Haberler
Gözünüz sürekli seyiriyorsa aman dikkat!
Gözünüz sürekli seyiriyorsa aman dikkat!
Ünlü şarkıcı bikinisiyle poz verdi! Gören herkes aynı şeyi söyledi!
Ünlü şarkıcı bikinisiyle poz verdi! Gören herkes aynı şeyi söyledi!
Serenay, Cem'le olan fotoğrafına yorum yapan fenomeni pişman etti!
Serenay, Cem'le olan fotoğrafına yorum yapan fenomeni pişman etti!
Kahvaltıda Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi
Kahvaltıda Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi
Ünlü oyuncunun bikinili pozu sosyal medyada olay oldu! Yorum yağdı
Ünlü oyuncunun bikinili pozu sosyal medyada olay oldu! Yorum yağdı
Gastrit ağrılarını dindirmenin formülü burada!
Gastrit ağrılarını dindirmenin formülü burada!
Enfes bir lezzet: Antakya usulü kısır tarifi
Enfes bir lezzet: Antakya usulü kısır tarifi
İçinizi ferahlatacak lezzet: Meyveli soğuk pasta
İçinizi ferahlatacak lezzet: Meyveli soğuk pasta
Yorumlar