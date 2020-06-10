Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Koronavirüsün Amerika kıtasında hızla yayılmasının ardından birçok iş sektörü çalışma şartlarını değiştirdi. CNN International'ın ünlü sunucusu Chris Cuomo da bu kapsamda evden yayın yapmaya başladı. Ancak Cuomo, eşinin Instagram'da yaptığı canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı ve yayında çıplak yakalandı. Canlı yayın sosyal medyadan silinse de ekran görüntüsü alan kullanıcıların paylaşmasıyla gündem oldu.

Yayında çıplak yakalandı

Sunucunun eşi Cristina Greeven Cuomo, salgın sürecini evde geçiren takipçileriyle birlikte spor yapmak için Instagram'dan canlı yayın açarak yoga yaptı. Cristina, binlerce kişinin izlediği anlarda hareketleri uygularken, kadraja giren Cuomo bahçede çıplak dolaşmaya başladı. Eşinin çıplak olduğunu fark eden Cristina, canlı yayını hemen kapatsa da alınan ekran görüntülerini engelleyemedi. Yayını izleyen dikkatli kullanıcılar, o anların ekran görüntüsünü alıp paylaşmaya başladı.