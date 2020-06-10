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Yenibaharın faydaları neler hazımsızlık ve şişkinliğe iyi geliyor!

Yenibahar ya da diğer adıyla Jamaika biberi hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini en aza indiriyor. İşte yenibaharın daha önce hiç duymadığınız yararları!

Yenibaharın faydaları neler hazımsızlık ve şişkinliğe iyi geliyor!
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Yenibahar, ana vatanı Amerika'nın tropikal bölgeleri olan kekremsi tada sahip bir baharattır. Yemekleri tatlandırmak için kullanılan bu baharat, alternatif tıpta da yüzyıllardır şifasından faydalanılmıştır. Yenibahar, mide bulantısı, kusma ve kabızlık şikayetlerinin yanı sıra şişkinliği de ortadan kaldırıyor. Şimdi gelin yenibaharın bilinmeyen faydalarına birlikte göz atalım!

İşte yenibaharın mucizevi faydaları...

- Yenibaharda bulunan öjenol, ishal, mide bulantısı, kusma ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını ortadan kaldırırken, şişkinliği de azaltıyor.

- Aktif bileşenleri sayesinde iltihapları ortadan kaldıran bu baharat aynı zamanda artrit, gut, kas ağrıları ve hatta hemoroide de iyi geliyor.

- Yenibahar, antimikrobiyal, antibakteriyel ve antiseptik özelliklerinden dolayı diş sağlığını korumaya yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Yenibahardaki C vitamini soğuk algınlığı, nezle, bronşit ya da kuru öksürük gibi rahatsızlıklara karşı – iyileştirici ve canlandırıcı etki gösterir.

- Hafızayı güçlendirir.

- Yenibahardaki bileşikler, östrojen ve progesteron seviyelerini dengelemeye yardımcı olarak menopoz semptomlarını hafifletebilir.

- Sakinleştirici özelliği sayesinde yenibaharın yağı masaj için kullanılır. Banyo suyuna birkaç damla katıldığında sakinleştirir.

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