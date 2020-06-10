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Islak görünümlü makyaj nasıl yapılır kusursuz görünümünüze hayran bıraktıracaksınız!

Son dönemin en çok konuşulan makyaj tekniklerinden biri olan ıslak makyajı denediniz mi? Yaz ayılarının en çok tercih edilen makyajına hayran kalacaksınız.

Islak görünümlü makyaj nasıl yapılır kusursuz görünümünüze hayran bıraktıracaksınız!
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Makyaj tekniklerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor, son yılların gözde makyaj tekniği ise ıslak görünümlü makyaj yani strobing makyaj tekniği! Medcezir dizisinde Mira karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'ya yapılması ile gündeme gelen bu makyaj çeşidi cilde aydınlık bir görünüm vermeyi amaçlıyor. Çok kolay gibi görünsede aslında oldukça meşakatli bir işlem. Sizler için ıslak görünümlü makyajın püf noktalarını hazırladık...

Cildinizi hazırlayın

Strobing tekniği temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde uygulandığında çok daha doğal görünür. Bu nedenle makyajına başlamadan önce cildini temizleyip ardından cilt tipine uygun nemlendiricini uygulamalısın.

Ten makyajı

Işıltılı bir makyaj bazını tüm yüzüne uygulayarak işe başlayabilirsin. Sonrasında da ışıltılı bir makyaj altı bazı uygula. Ardından tenine aydınlık bir görünüm sağlayabilen ve ışıltı katan, cilt rengine uygun tondaki fondötenini uygula. Eğer akne izlerin veya gözaltı morlukların varsa, bu bölgelere kapatıcı uygulayıp, parmaklarınla hafif tampon hareketlerle uygulayabilirsin. Yanaklarına renk katmak için de, sevdiğin renkte ışıltılı bir allığı elmacık kemiklerine uygulayabilirsin.

Aydınlatmak

Şimdi sıra strobing makyajının sırrına geldi! Strobing yapmak için illa ki highlighter edinmene gerek yok! Açık tonda, ışıltılı bir göz farıyla da bu görünümü elde edebilirsin. Açık tonda göz farını, ilk önce makyaj fırçanla kaş kemiğine, elmacık kemiklerinin üzerine ve bu iki kısmın bağlandığı noktaya uygula. Parmak uçlarınla da dağıt. İkinci olarak, burnun üzerine ve uç kısmına, dudaklarının üzerine, çenene bir miktar daha uygula. Son olarak da göz pınarlarına ve göz kapağının orta kısmına uygula.

Göz ve dudak makyajı

Strobingde amaç cildin ışıltısını ortaya çıkarmak olduğu için göz ve dudak makyajının sade olması gerekir. Gözlerine bolca maskara, dudaklarına ise ıslak görünümü pekiştirmek için parlatıcı uygulayarak makyajını sonlandırabilirsin.

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