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Elsa Hosk kimdir okyanus günü'ne özel paylaştığı bikinili poza beğeni yağdı

Dünyaca ünlü İsveçli model Elsa Hosk, 'Dünya Okyanus Günü'nü bikinili pozuyla sosyal medya hesabından kutladı. Model'e takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

Elsa Hosk kimdir okyanus günü'ne özel paylaştığı bikinili poza beğeni yağdı
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Victoria's Secret meleği 31 yaşındaki model Elsa Hosk, koronavirüs günlerini okyanusun tadını çıkararak geçiriyor. Hosk, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü için bikinili bir fotoğrafını yayınladı.

Birbirimizi önemsemeye ve sevmeye devam edelim

İsveçli manken, kişisel Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Bugün Dünya Okyanus Günü. Birbirimizi ve evimizi önemsemeye, öğrenmeye ve sevmeye devam edelim" açıklamasını yazdı. Elsa Hosk'un bu pozuna hayranlarından binlerce beğeni geldi.

Elsa Hosk kimdir?

Elsa Anna Sofie Hosk 7 Kasım 1988 tarihinde İsveç'te doğdu. 13 yaşındayken babasının ünlü mankenin fotoğraflarını İsveç'te ki manken ajanslarıyla paylaşması sonucu 14 yaşında modelliğe ilk adımını attı. 

Dior, Dolce&Gabbana, Ungaro, H&M, Lilly Pulitzer, Guess gibi ünlü markalarla çalıştıktan sonra Victoria's Secret markasının 2011 ve 2012 defilelerinde yer aldı.Özellikle Pink koleksiyonunda olmak üzere markanın bir çok kampanyasında boy gösterdi.

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