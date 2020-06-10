Caner Çalışır kimdir kalp krizinden 31 yaşında yaşamını yitirdi!

Sosyal medya uygulaması 'vine'da çektiği kısa videolarla ve 'Ablan star bebeğim' sözüyle tanınan fenomen Caner Çalışır 31 yaşında bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Son olarak şarkı yarışması 'Benimle Söyle'de jüride bulunan Caner Çalışır, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde yer aldı. Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz gibi DJ'lik yapmaktaydı. İşte, Caner Çalışır hakkında merak edilenler...

Caner Çalışır kimdir?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla popülerleşti ve ardından "Ablan Star Bebeğim" sözleriyle de ününe ün sosyal medya fenomeni haline geldi. Caner Çalışır, Radyo elevizyon bölümünden mezun oldu. Vine'daki videolarıyla bilinse de Hakan Kakız ile TV ve sosyal medya dünyasına adım attı.

Birçok dizide yer aldı

O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Çalışır, komedyen Okan Bayülgen ile de çalışmalar yürüttü. Diğer yandan fenomen isim DJ olarak çalışıyordu. Caner Çalışır, Kanal D'nin başarılı çalışmalarından Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı. Radyo programlarına da katılarak adından söz ettirmeye devam eden Caner, Kerimcan Durmaz ile olan videoları ile Instagram'da bir milyon takipçiye ulaştı.

Organ yetmezliği tedavisi görmüştü

Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü ve 10 Haziran 2020 tarihinde de kalp krizinden ötürü yaşamını yitirdi.