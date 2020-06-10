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Eser Yenenler evlilik yıldönümünü duygusal bir mesajla kutladı!

Oyuncu Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yıl dönümlerini kutladı. Paylaşıma adeta beğeni yağdı.

Eser Yenenler evlilik yıldönümünü duygusal bir mesajla kutladı!
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Ekranların sevilen oyuncusu ve sunucu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'le olan evlilik yıldönümünü paylaşığı duygusal bir mesajla kutladı. Evlilik gününde çekilmiş bir karelerisini hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. 

''O gün öyle sarıldık ki karım'' 

Oyuncu Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yıl dönümlerini kutladı. Yenenler, bu özel gün tercih ettiği satırlarla rpmantik biri olduğunu da göstermiş oldu. Yenenler paylaşıma,  “O gün öyle bir sarıldık ki karım.. Evlendik sonra, bir yıl olmuş hatta, zaman tuhaf şey, ben sanki hep o sarıldığımız andayım” notunu düştü. 

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