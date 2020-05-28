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Esra Erol karantinada yeteneğini keşfetti resim yapmaya başladı!

Katıldığı YouTube kanalında resim yapmaya başladığını söyleyen ünlü sunucu, bu yeteneğini karantina döneminde keşfettiini söyledi.

Esra Erol karantinada yeteneğini keşfetti resim yapmaya başladı!
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Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube kanalına konuk olan Esra Erol, karantinada zamanını nasıl değerlendirdiğinden bahsetti. Bu dönemde resim yönünü keşfettiğini söyleyen Erol, yaptığı tabloyu göstermeyi ihmal etmedi. 

"Bazen stüdyoyu terketmek istiyorum"

ATV'de yayınlanan programında ailelerin sorunlarını dinleyen Erol, Ali Eyüboğlu'nun "Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?" sorusuna "Edemiyorum aslında. Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten 'hoş çakalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum" yanıtını verdi.

"Evde resim çalışmaları yapıyorum"

Salgın nedeniyle çekimlerin ardından hemen evine giden Erol, bu süreçte resim yapmaya başladı. Resim yeteneğini yeni keşfettiğini belirten sunucu, "Evde kendim ufak ufak resim çalışmaları yapıyorum, bu korona günlerinde çıktı. Akrilik boyalar ile dökme sanatı gibi bir şeyler yapıyorum kendimce" ifadelerini kullandı. Erol, yaptığı iki resmi de Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın ısrarı üzerine Magazin Noteri programında ilk kez gösterdi.

"Bebeğimi kaybetmem benim dönüm noktamdı"

Oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor."

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